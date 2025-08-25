El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas de hasta 27 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. A medida que el sol se eleva, la humedad podría bajar hasta un 49% en la tarde, lo que permitirá que el calor se sienta más intenso.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades de alrededor de 1 a 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a noroeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de A Cañiza pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y la predominancia del sol hacen de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 24 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de A Cañiza disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:18 horas.

En resumen, el tiempo de hoy en A Cañiza será mayormente soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 27 grados , vientos moderados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.