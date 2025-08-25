El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Cangas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 22 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 87% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 71% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 15:00. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas costeras, donde se espera que la brisa marina proporcione un respiro agradable.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa, senderismo o simplemente disfrutar de un día en el parque. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la región, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:20. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje cangués en su máximo esplendor.

En resumen, hoy en Cangas se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.