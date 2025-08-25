El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este clima cálido y soleado es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los viñedos de la región.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del sol. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece Cambados.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:21, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día ideal para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.