El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 18 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales. A las 11 de la mañana, la humedad se situará en un 81%, y se espera que continúe disminuyendo hasta llegar a un 74% hacia el mediodía.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 11 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente en la tarde. A lo largo del día, se prevé que la máxima alcance los 29 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 17:00 horas. La sensación térmica se mantendrá cálida, pero con un ligero descenso en la humedad, lo que hará que el ambiente sea más confortable.

Durante la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas caerán a 24 grados hacia las 21:00 horas, y se espera que continúen descendiendo hasta alcanzar los 20 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas cálidas. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.