El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que se situará en torno al 64% en las horas más cálidas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que rondarán los 3 a 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 11 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica se mantenga confortable, sin que se perciba un calor excesivo. Sin embargo, hacia la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad aumentará, lo que podría generar un ligero frescor al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la costa gallega, con un mar que, aunque puede presentar algo de oleaje, no debería ser un impedimento para los amantes de los deportes acuáticos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados . El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 21:20. En resumen, el día de hoy en Bueu se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo las bellezas naturales de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.