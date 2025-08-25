El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad podría hacer que el calor se sienta más llevadero, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:20. La visibilidad será excelente, y la bruma que se espera en las primeras horas de la mañana no afectará la claridad del cielo durante el resto del día.

En resumen, Barro disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar el aire libre y disfrutar de las actividades que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.