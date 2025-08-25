El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 72% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mantener un ambiente agradable, ideal para paseos por la costa o actividades recreativas en el exterior.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:20, ofreciendo una vista espectacular sobre la ría.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En general, el tiempo de hoy en Baiona se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del verano gallego. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un día ideal para explorar la belleza de esta encantadora localidad costera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.