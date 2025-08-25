El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 25 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 25 de agosto de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más llevadera. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas del día.
A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, hacia el final de la tarde y entrada la noche, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan chubascos ni tormentas durante el día.
La puesta de sol ocurrirá a las 21:18, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La brisa se mantendrá suave, lo que hará que la velada sea ideal para actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa ligera que contribuirá a un ambiente agradable. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.
