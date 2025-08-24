El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas centrales. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo para la mayoría de las actividades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 28 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de un día en familia o con amigos. Las condiciones climáticas son perfectas para realizar excursiones, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:21 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para actividades nocturnas. En resumen, el tiempo en Vilaboa hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.