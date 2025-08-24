El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2.
Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 28 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 72%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más cálida. Sin embargo, la brisa suave proveniente del norte, con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, proporcionará un alivio en las horas más calurosas.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en la tarde, especialmente entre las 4 y las 6, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 28 grados. A partir de las 7 de la tarde, se espera que el cielo vuelva a despejarse, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.
La noche caerá con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 9 de la noche y descenderán a 19 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando hasta el 87% hacia las 11 de la noche, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.
En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y despejado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza. La combinación de temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones promete un día placentero para todos.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media tarde.
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.
