El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy en Vigo, 24 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos en torno al 65% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento suave será un alivio ante el calor, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la jornada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:21. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango confortable, ideal para paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.