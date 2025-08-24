El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Valga se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados y descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 64% al amanecer y subiendo hasta un 97% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, provenientes del oeste. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 21:00 horas, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso a las 21:22, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día espléndido en Valga, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar el verano antes de que finalice.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.