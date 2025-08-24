El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 48% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean pasar tiempo en la naturaleza o participar en eventos al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un picnic, una caminata por los senderos de Soutomaior o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:21. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.