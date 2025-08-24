El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 32% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la humedad, que podría llegar hasta un 50% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en momentos de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:20. En resumen, Silleda disfrutará de un día de verano ideal, con condiciones perfectas para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.