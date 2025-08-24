El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que comenzarán en el 100% y disminuirán gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo. Esto podría generar algunas brumas en las primeras horas, pero no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa o disfrutar de un almuerzo en una terraza.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 24 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura muy agradable, especialmente en la costa. Este viento moderado ayudará a mantener el ambiente fresco y cómodo, a pesar del aumento de la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 19 grados en la tarde y descendiendo a 17 grados por la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en la playa, en un paseo por el puerto o degustando la gastronomía local en uno de sus muchos restaurantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.