El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y 17 grados a las 2.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere un día cálido. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 8 de la tarde y 24 grados a las 9 de la noche. La sensación térmica será agradable, gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Comenzará en un 64% en la madrugada, aumentando a un 100% en las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h, predominando de dirección noreste y oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

A lo largo del día, el cielo mostrará algunas nubes altas en las horas de la tarde, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:20. En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado, lo que promete un día agradable para todos los residentes y visitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.