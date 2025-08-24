El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por el municipio.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:21. La temperatura nocturna se estabilizará en torno a los 19 grados, creando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un momento perfecto para aprovechar el verano antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos meses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.