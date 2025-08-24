El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 89% y el 91%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 56% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, principalmente desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para alterar la sensación de calor que se experimentará, especialmente durante la tarde. Las direcciones del viento variarán, pero se mantendrán predominantemente del suroeste, lo que podría traer consigo algunas nubes altas en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad a lo largo del día, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Esto convierte a la jornada en una excelente oportunidad para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el campo, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:22. En resumen, Ribadumia disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el verano antes de que se inicie el otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.