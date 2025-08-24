El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados entre las 03:00 y las 05:00, proporcionando un inicio de día fresco pero cómodo.
A partir de las 06:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 15 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 19 grados a las 11:00. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 27 grados a las 15:00, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 21:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 62% a las 00:00 y alcanzando un 80% a las 04:00, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en las primeras horas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 69% a las 21:00, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 12:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.
