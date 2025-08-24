El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 28 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque disminuirá a lo largo del día, comenzará en niveles relativamente altos, alrededor del 87% en la mañana, lo que podría generar una sensación de calor moderado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 34 km/h, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 7 de la tarde y bajando a 4 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:21.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.