El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Pontecesures se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 31 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (72%), irá disminuyendo gradualmente, estabilizándose en torno al 38% por la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea más llevadera.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:22 horas.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán que la experiencia sea aún más placentera. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.