El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y 17 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 31 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 56% por la mañana, irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, alcanzando un 34% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, llegando a un 40% a las 7 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste por la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando desde el oeste y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque, una comida al aire libre o simplemente disfrutar del sol.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche y bajando a 20 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:21, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la belleza de Ponteareas bajo un cielo despejado y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.