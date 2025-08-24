El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , y se espera que a lo largo de la mañana se mantenga en torno a los 18 grados, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. A medida que avancen las horas, la humedad se estabilizará en torno al 45% por la tarde, lo que permitirá que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, predominando del este y noreste. Las velocidades oscilarán entre 2 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el viento será ligero, habrá momentos en que se sentirá un poco más fresco, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas, y las temperaturas se situarán en torno a los 19 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave hará que la jornada sea muy placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.