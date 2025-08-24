El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que se espera que baje al 51% hacia las 16:00 horas. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que podrían llegar hasta los 34 km/h provenientes del suroeste, especialmente durante las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, ideal para quienes planean pasar tiempo al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza en esta época del año. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que ofrece la región.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa la aparición de algunas nubes altas. Sin embargo, estas no deberían afectar la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Recuerda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas pico. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.