El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 28 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 74%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevén vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que el viento sople del oeste a velocidades de hasta 10 km/h. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.

A lo largo de la jornada, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:21. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.