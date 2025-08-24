El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Oia se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará despejado, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a partir de las 07:52. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de mayor humedad en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 16 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían hacer acto de presencia en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría limitar la visibilidad en ciertos momentos.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h, aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de la costa y los paisajes de Oia.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 21:22, cuando el sol se oculte en el horizonte. La temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 12 grados al final del día, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir a disfrutar de la velada.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nuboso con temperaturas agradables, sin riesgo de lluvia, y con un viento que aportará frescura, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.