El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando el 99% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 61% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en O Rosal, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar bruma en las primeras horas, que se disipará a medida que avance el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:21. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.