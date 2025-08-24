El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 94% a las 6:00 AM. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, a pesar de que las temperaturas alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el calor, hará que la sensación térmica sea más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de O Porriño realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 7:00 PM. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:21. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.