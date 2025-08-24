El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Durante las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 24 km/h. Esta brisa será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o deportes acuáticos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para los turistas y residentes que planean disfrutar de las festividades locales o simplemente pasar tiempo al aire libre. La visibilidad será óptima, con condiciones de bruma y niebla que se disiparán rápidamente en las primeras horas de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:23, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un viento moderado y la ausencia de lluvias, es el momento perfecto para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.