El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 47% en las horas centrales de la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el calor se sienta más llevadero, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del norte a una velocidad de 4 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el noroeste, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:21. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que el ambiente sea más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. Este clima estable y soleado es ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice en el exterior.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, despejado y sin lluvias, con un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.