El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y bajando a un 66% durante la mañana. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados . Este será el momento más cálido del día, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima racha, llegando a 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se esperan ráfagas fuertes que puedan causar incomodidad.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 28 grados a las 18:00 horas y bajando a 24 grados al caer la noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:22 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Moraña disfrutará de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.