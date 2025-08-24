El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 99% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 58% hacia las 9 de la noche. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 2 de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas que se esperan, especialmente en las horas pico, donde se alcanzarán los 31 grados .

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con 31 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:21. En resumen, Mondariz disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.