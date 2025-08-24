El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 93% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad se estabilizará en torno al 70%, lo que hará que el ambiente sea más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en zonas abiertas. A pesar de estas ráfagas, el viento no será un inconveniente significativo y se sentirá como una brisa refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, aunque se prevén algunas nubes altas en la tarde, que no afectarán la claridad del cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:21, ideal para una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para aprovechar al máximo el verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.