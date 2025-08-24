El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 61%, lo que contribuirá a una sensación de confort a medida que las temperaturas aumenten. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A lo largo de la tarde, el viento se intensificará ligeramente, pero no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:22 horas. La visibilidad será buena, y la bruma que se puede presentar en algunas horas de la tarde no afectará significativamente la claridad del ambiente.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.