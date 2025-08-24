El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta un 56% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 29 grados alrededor de las 5 de la tarde. A esta hora, la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de alrededor de 4 a 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad. Se espera que alcance velocidades de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:20. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar el verano en Lalín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.