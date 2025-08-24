El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

Hoy, 24 de agosto de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los primeros rayos de sol iluminen la isla a partir de las 07:51. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente agradable para los que decidan salir a disfrutar del aire libre.

Durante las horas de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa aprovechen al máximo el día. La humedad relativa, que comenzará en un 96% en la madrugada, disminuirá gradualmente, alcanzando un 63% hacia las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, principalmente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y puede ser un alivio en las horas de mayor calor. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá mayormente en el rango de 9 a 15 km/h, lo que es ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día.

Al caer la noche, la temperatura descenderá a 20 grados hacia las 21:00, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:23. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la brisa del mar hará de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa, ya sea en la playa, paseando por sus senderos o disfrutando de la gastronomía local en sus restaurantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.