El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados a media mañana.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La bruma comenzará a hacerse presente, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 24 grados hacia las 18:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% al amanecer y descendiendo gradualmente hasta un 54% al final de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la bruma, puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas caigan a 19 grados hacia la medianoche.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posible aparición de niebla en la tarde y noche, que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se caracterizará por un inicio despejado, seguido de la llegada de bruma y temperaturas agradables, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente tranquilo y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.