El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 71% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Hacia la tarde, el viento se tornará más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y del oeste, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 17:00 horas. El cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer hacia la tarde, sin que esto afecte la claridad del día.

El ocaso se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 18 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.