El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura, cuando se espera que el termómetro alcance los 30 grados en su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, predominando la dirección norte. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de A Estrada pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 21:21. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.