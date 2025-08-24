El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h, proporcionará un alivio en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de un picnic en uno de los hermosos espacios naturales de Cuntis.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:22. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.

Es importante recordar que, aunque el día se presenta mayormente soleado, la variabilidad en la dirección del viento podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente en las horas de la tarde. Por lo tanto, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.