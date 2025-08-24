El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 18 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h. La humedad relativa, que en las primeras horas del día se sitúa en un 85%, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a que el calor se sienta más llevadero.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de los 28 grados a las 19:00 horas. La brisa del sur seguirá presente, lo que ayudará a refrescar el ambiente. Hacia el anochecer, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:22 horas.

La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que hará que sea un momento agradable para pasear o disfrutar de actividades nocturnas. La humedad relativa se estabilizará en torno al 49%, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En resumen, el día de hoy en Catoira se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.