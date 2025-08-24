El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 17 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 27 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 46% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más agradable, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 54% hacia las 19:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 29 km/h en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

El orto se producirá a las 07:50 horas, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:20 horas, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en A Cañiza será perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura a la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.