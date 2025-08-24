El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 91% y el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, haciendo que las actividades al aire libre sean más placenteras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, por lo que se recomienda protegerse adecuadamente con bloqueador solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, estabilizándose en torno a los 19 grados . La visibilidad será buena durante todo el día, aunque se espera que la bruma se presente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en esos momentos.

En resumen, el día en Cangas se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.