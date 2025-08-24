El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 96% a las 00:00 y bajando gradualmente a un 63% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, ayudará a mitigar esta sensación, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 17 grados en la mañana y máximas que alcanzarán los 24 grados en la tarde. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 20 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de paseos, eventos y actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana se podría experimentar algo de bruma y niebla, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, esto se disipará rápidamente, dando paso a un día soleado y luminoso.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y disfruta de lo que la hermosa localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.