El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 42% previsto para las horas más cálidas. Esto contribuirá a un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Esta brisa será más notable durante la tarde, cuando se espera que alcance su máxima intensidad, proporcionando un alivio del calor. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 25 km/h, especialmente en las zonas más abiertas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:22. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche, lo que sugiere que la noche será fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.