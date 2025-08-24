El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 82% y el 87%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, se espera que la humedad disminuya, estabilizándose en torno al 52% por la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades recreativas al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados . Este calor será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante sin afectar la luminosidad del día.

Hacia el ocaso, que se producirá a las 21:21, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el ambiente se mantenga fresco y agradable, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.