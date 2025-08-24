El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 79% por la tarde. Esto permitirá que el ambiente se sienta más fresco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas cálidas. Este viento moderado será ideal para quienes deseen salir a pasear o practicar deportes en la costa, ya que ayudará a mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:22. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de los 17 grados, lo que hará que la velada sea placentera para aquellos que decidan salir a cenar o pasear por el puerto.

En resumen, Baiona disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y vientos suaves, perfectos para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.