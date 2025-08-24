El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 37% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor del sol. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste por la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al oeste, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las áreas más abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:20. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.