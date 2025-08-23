El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

Hoy, 23 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, lo que invitará a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el buen tiempo. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados a las 17:00 horas, lo que hará que el ambiente sea cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y disminuyendo a lo largo del día, con un 45% previsto para la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados se mantengan hidratados y utilicen protección solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el sur y su velocidad variará, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes acuáticos o simplemente relajarse en los parques locales.

El amanecer se producirá a las 07:50 y el ocaso será a las 21:24, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa, así como para participar en eventos comunitarios o familiares. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 27 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.