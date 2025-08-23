El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se sugiere estar atentos a la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Estas condiciones de viento serán más notorias en las primeras horas de la tarde, cuando se espera que la velocidad alcance su máximo de 29 km/h. Este viento ligero ayudará a mitigar un poco el calor, haciendo que la temperatura se sienta más fresca.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 5 grados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y una atmósfera tranquila.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:23, brindando un día largo y luminoso. En resumen, hoy en Vilaboa se espera un tiempo perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará de este día una experiencia placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.